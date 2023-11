VENTE DE LIVRES Rue d’Ingwiller Goetzenbruck, 26 novembre 2023, Goetzenbruck.

Goetzenbruck,Moselle

La bibliothèque propose à la vente de nombreux livres sortis de ses rayons lors de la présentation des activités du Foyer Rural.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Rue d’Ingwiller Salle polyvalente

Goetzenbruck 57620 Moselle Grand Est



The library is selling a number of books taken from its shelves during the presentation of the Foyer Rural’s activities.

La biblioteca pone a la venta varios libros de sus estanterías en la presentación de sus actividades en el Foyer Rural.

Die Bibliothek bietet zahlreiche Bücher zum Verkauf an, die während der Präsentation der Aktivitäten des Foyer Rural aus ihren Regalen geholt wurden.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU PAYS DE BITCHE