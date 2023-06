exposition Brigitte Sidanier rue d’hoedic Mesquer, 21 juillet 2023, Mesquer.

Exposition de Brigitte Sidaner.

Ces peintures colorées, raconte le monde de la pêche et de ces hommes rudes et tendres qui lui tiennnent très chaud au coeur.

rue d’hoedic la poissonnerie 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-brigitte-sidanier-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

2023-08-03T15:00:00+02:00 – 2023-08-03T19:00:00+02:00

