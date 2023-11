Réveillon de la St Sylvestre rue d’Ettenheim Benfeld, 31 décembre 2023, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

Venez réveillonner autour d’une soirée dansante animée par l’orchestre mon nom est personne !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

rue d’Ettenheim

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Come to celebrate the New Year with a dance party animated by the band mon nom est personne !

¡Ven a disfrutar de una fiesta de baile con la banda mon nom est personne!

Kommen Sie zu einem Tanzabend, der von der Band mon nom est personne » moderiert wird!

