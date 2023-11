Loto Bingo de l’ASB rue d’Ettenheim Benfeld, 26 décembre 2023, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

Passez un agréable moment entre amis ou en famille. qui sait, peut être gagnerez-vous le 1er prix?.

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . EUR.

rue d’Ettenheim

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Have a great time with friends or family. Who knows, maybe you’ll win the first prize?

Pásalo en grande con los amigos o la familia. Quién sabe, ¿quizá ganes el primer premio?

Wer weiß, vielleicht gewinnen Sie den ersten Preis?

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du grand Ried