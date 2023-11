Bourse aux jouets et autres cadeaux de Noël Rue Désiré Gourdin Chalais, 25 novembre 2023, Chalais.

Chalais,Indre

La municipalité organise une bourse aux jouets et autres cadeaux de Noël (jouets, livres, vêtements…) pour enfants mais aussi pour adultes. Des crêpes et boissons chaudes vous serons proposées..

Samedi 2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Rue Désiré Gourdin

Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire



The municipality organizes a toy market and other Christmas gifts (toys, books, clothes…) for children but also for adults. Pancakes and hot drinks will be offered.

El municipio organiza un mercadillo de juguetes y otros regalos navideños (juguetes, libros, ropa…) para niños y adultos. Se ofrecerán tortitas y bebidas calientes.

Die Gemeinde organisiert eine Börse für Spielzeug und andere Weihnachtsgeschenke (Spielzeug, Bücher, Kleidung…) für Kinder, aber auch für Erwachsene. Es werden Crêpes und heiße Getränke angeboten.

Mise à jour le 2023-11-16 par Destination Brenne