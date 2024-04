Rue des Vignes Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye, samedi 8 juin 2024.

Rue des Vignes Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Concert-lecture avec François-René Duchâble (pianiste) et Alain Carré (comédien). Le comédien Alain Carré a choisi dans la cave de Colette (œuvre et correspondance) quelques pages œnologiques et gouleyantes , quant au pianiste François-René Duchâble, il interprète la carte des vins de ces compositeurs illustres pour accompagner l’ivresse de Colette… Spectacle proposé par la Société des amis de Colette, en partenariat avec le Musée Colette et la Maison de Colette. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08

Place du Château Musée Colette Cour du Pâtis

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

