Atelier Numérique : Dessin vectoriel et électronique Rue des Vignes Saint-Doulchard, 25 novembre 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

La bibliothèque de Saint-Doulchard organise un atelier numérique. Cette activité sera sur le

dessin vectoriel et électronique.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Rue des Vignes

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



The Saint-Doulchard library is organizing a digital workshop. This activity will focus on

vector and electronic drawing

La biblioteca de Saint-Doulchard organiza un taller digital. Esta actividad se centrará en

dibujo vectorial y electrónico

Die Bibliothek von Saint-Doulchard organisiert einen digitalen Workshop. Bei dieser Aktivität wird es um das

vektor- und elektronisches Zeichnen

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BOURGES