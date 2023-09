Rataplume Rue des Vignes Saint-Doulchard, 4 octobre 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

Un univers décalé empreint d’humour et de poésie créé par Mathilde Lebossé..

2023-10-04 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

Rue des Vignes

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



An offbeat universe imbued with humor and poetry, created by Mathilde Lebossé.

Un mundo estrafalario lleno de humor y poesía creado por Mathilde Lebossé.

Ein schräges, von Humor und Poesie geprägtes Universum, das von Mathilde Lebossé geschaffen wurde.

