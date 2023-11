Wihnàchte hewe ùn drewe – Noël d’ici et d’à côté Rue des Vergers Rohrwiller, 30 novembre 2023, Rohrwiller.

Rohrwiller,Bas-Rhin

A deux jours de Noël, venez à Rohrwiller vous laisser conter et raconter Noël de chez nous et de chez nos voisins. Comme dans les veillées d’antan, redécouvrez ou découvrez des traditions de la période de l’avent, de l’hiver, et chantons ensemble quelques airs joyeux en trois langues. A l’issue de la soirée vous serez alléchés par un wàrmer Wisswin, un chocolat chaud ou peut-être par une des gourmandises concoctées par les pâtissières locales..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

Rue des Vergers

Rohrwiller 67410 Bas-Rhin Grand Est



With Christmas just two days away, come to Rohrwiller and let us tell you all about Christmas in our own backyard and among our neighbors. As in the evenings of yesteryear, rediscover or discover the traditions of Advent and winter, and join in the singing of merry tunes in three languages. At the end of the evening, you’ll be tempted by a Wisswin wàrmer, a hot chocolate or perhaps one of the delicacies concocted by the local pastry chefs.

A dos días de la Navidad, ven a Rohrwiller y déjanos contarte todo sobre la Navidad en casa y en nuestros países vecinos. Como en las veladas de antaño, redescubra o descubra las tradiciones de las estaciones de Adviento e invierno, y cantemos juntos algunas alegres melodías en tres idiomas. Al final de la velada, le tentará un Wisswin wàrmer, un chocolate caliente o quizás una de las delicias preparadas por los pasteleros locales.

Zwei Tage vor Weihnachten kommen Sie nach Rohrwiller, um sich von Weihnachten bei uns und unseren Nachbarn erzählen zu lassen. Wie bei den Abenden von früher können Sie Traditionen der Advents- und Winterzeit wiederentdecken oder entdecken und gemeinsam fröhliche Lieder in drei Sprachen singen. Am Ende des Abends werden Sie mit einem Wàrmer Wisswin, einer heißen Schokolade oder vielleicht mit einer der von den lokalen Konditorinnen zubereiteten Leckereien verwöhnt.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de Haguenau