JOURNÉE SAUVAGE rue des vergers Betting, 12 juillet 2023, Betting.

Betting,Moselle

Passons une journée ensemble à cueillir et découvrir les végétaux sauvages. Balade découverte le matin puis repas de midi ensemble, suivi de la confection de bocaux à partir de produits locaux et de plantes sauvages. Chaque participant repart avec ses réalisations. Possibilité de participer seulement à la balade découverte de 9h30 à 12h. Journée entière limitée à 6 participants mais pas de limite de places pour la balade du matin. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme.. Adultes

Samedi 09:30:00 fin : . 80 EUR.

rue des vergers

Betting 57800 Moselle Grand Est



Let’s spend a day together picking and discovering wild plants. Morning discovery walk, then lunch together, followed by jar-making using local produce and wild plants. Each participant leaves with his or her own creations. Possibility of participating only in the discovery walk from 9:30am to 12pm. Full day limited to 6 participants, but no place limit for the morning walk. Please register with the Tourist Office.

Pasemos un día juntos recogiendo y descubriendo plantas silvestres. Por la mañana daremos un paseo de descubrimiento, después comeremos juntos y, a continuación, elaboraremos tarros con productos locales y plantas silvestres. Cada participante se irá con su propia creación. Sólo se puede participar en el recorrido de descubrimiento de 9.30 a 12.00 horas. La jornada completa está limitada a 6 participantes, pero no hay límite de plazas para el paseo matinal. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

Lassen Sie uns einen Tag gemeinsam verbringen, um wilde Pflanzen zu sammeln und zu entdecken. Entdeckungsspaziergang am Morgen, dann gemeinsames Mittagessen, gefolgt von der Herstellung von Einmachgläsern aus lokalen Produkten und Wildpflanzen. Jeder Teilnehmer geht mit seinen Errungenschaften nach Hause. Es besteht die Möglichkeit, nur am Entdeckungsspaziergang von 9:30 bis 12:00 Uhr teilzunehmen. Ganzer Tag auf 6 Teilnehmer beschränkt, aber keine Platzbeschränkung für den Spaziergang am Vormittag. Auf Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

