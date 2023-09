Cueillette au verger de Beaunay Rue des Vergers Beauval-en-Caux, 23 septembre 2023, Beauval-en-Caux.

Beauval-en-Caux,Seine-Maritime

Boris vous accueille au verger à Beauval en Caux pour cueillir vous même vos pommes !

Vous pourrez y cueillir toutes les pommes et poires que vous aimez tant, en fonction de leurs maturités.

Seul ou en famille, venez passer un après midi au grand air et ainsi découvrir notre vingtaine de variétés.

Entrée gratuite !

Nous vous attendons nombreux

A très vite !

Plusieurs variétés disponibles suivant la saison et leur maturité.

Pommes : Arlet, Boskoop, Rubinette, Cox orange, Elstar, Reinette grise du Canada, Golden, Jonagored, Fuji, Breaburn, Belchard Chanteclerc, Reine des reinettes, Bénédictin, Granny Smith, Jonagold, Idared, Délice d’or.

Poires : Conférence, William’Duchesse,

Doyenne Comice, Concorde.

Tarif : prix dégressif suivant la quantité de fruits cueillis

Attention, la cueillette a une adresse différente de celle du magasin. Rendez vous au verger à BEAUVAL EN CAUX 76890 Route des Vergers (suivre les panneaux indicateurs) !.

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

Rue des Vergers Verger de Beaunay

Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie



Boris welcomes you to his orchard in Beauval en Caux to pick your own apples!

You’ll be able to pick all the apples and pears you love, according to their ripeness.

Whether you’re on your own or with the family, come and spend an afternoon in the fresh air, discovering our twenty or so varieties.

Free admission!

We look forward to seeing you

See you soon!

Several varieties available according to season and ripeness.

Apples: Arlet, Boskoop, Rubinette, Cox orange, Elstar, Reinette grise du Canada, Golden, Jonagored, Fuji, Breaburn, Belchard Chanteclerc, Reine des reinettes, Bénédictin, Granny Smith, Jonagold, Idared, Délice d’or.

Pears: Conference, William’Duchesse,

Doyenne Comice, Concorde.

Price: sliding scale according to quantity of fruit picked

Please note that the picking address is different from that of the store. Go to the orchard at BEAUVAL EN CAUX 76890 Route des Vergers (follow the signs)!

Boris te da la bienvenida al huerto de Beauval en Caux para que recojas tus propias manzanas

Podrás recoger todas las manzanas y peras que te gusten, según su grado de madurez.

Solo o en familia, venga a pasar una tarde al aire libre y descubra nuestra veintena de variedades.

La entrada es gratuita

Le esperamos

Hasta pronto

Diversas variedades disponibles, según la temporada y su madurez.

Manzanas: Arlet, Boskoop, Rubinette, Cox orange, Elstar, Reinette grise du Canada, Golden, Jonagored, Fuji, Breaburn, Belchard Chanteclerc, Reine des reinettes, Bénédictin, Granny Smith, Jonagold, Idared, Délice d’or.

Peras: Conference, William’Duchesse,

Doyenne Comice, Concorde.

Precios: escala móvil en función de la cantidad de fruta recolectada

Tenga en cuenta que la dirección de recogida es distinta de la de la tienda. Diríjase al huerto de BEAUVAL EN CAUX 76890 Route des Vergers (siga las indicaciones)

Boris empfängt Sie im Obstgarten in Beauval en Caux, damit Sie Ihre Äpfel selbst pflücken können!

Hier können Sie alle Äpfel und Birnen, die Sie so sehr lieben, je nach Reifegrad pflücken.

Ob allein oder mit der Familie, verbringen Sie einen Nachmittag an der frischen Luft und lernen Sie so unsere rund 20 Sorten kennen.

Der Eintritt ist kostenlos!

Wir erwarten Sie zahlreich!

Bis bald!

Je nach Jahreszeit und Reifegrad sind mehrere Sorten erhältlich.

Äpfel: Arlet, Boskoop, Rubinette, Cox orange, Elstar, Reinette grise du Canada, Golden, Jonagored, Fuji, Breaburn, Belchard Chanteclerc, Reine des reinettes, Bénédictin, Granny Smith, Jonagold, Idared, Délice d’or.

Birnen: Conference, William’Duchesse,

Doyenne Comice, Concorde.

Preis: Degressiver Preis je nach Menge der gepflückten Früchte

Achtung: Die Pflückstelle hat eine andere Adresse als der Laden. Begeben Sie sich zum Obstgarten in BEAUVAL EN CAUX 76890 Route des Vergers (folgen Sie den Hinweisschildern)!

