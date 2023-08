Biodiversité fargussienne et son évolution Rue des Vaux de Cernay Cernay-la-Ville Catégories d’Évènement: Cernay-la-ville

Yvelines Biodiversité fargussienne et son évolution Rue des Vaux de Cernay Cernay-la-Ville, 17 septembre 2023, Cernay-la-Ville. Biodiversité fargussienne et son évolution Dimanche 17 septembre, 18h30 Rue des Vaux de Cernay Cette conférence est gratuite. « Quand certaines espèces apparaissent dans la Vallée de Chevreuse, d’autres disparaissent. Conférence et échanges autour de l’évolution de cette biodiversité fargussienne ».

Je viendrai vous parler des espèces que je croise dans la Vallée de Chevreuse. Au fil des années, la diversité du vivant y évolue. J’évoquerai les causes de ces changements. Vous pourrez partager avec nous ce que vous avez mis en place sur votre commune pour préserver cette biodiversité.

Durée : 1h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

