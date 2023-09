Lego Masters Rue des Trois Portes Luneray, 14 octobre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

La MASC avec « du côté des jeunes » donne rendez-vous aux 8-18 ans pour la première date de l’aventure LEGO MASTERS.

4 dates + 1 grande finale sur 5 villes de Terroir de Caux !

Matinée réservée aux 8-10 ans pour le concours

Après-midi libre pour les 8-18ans.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Rue des Trois Portes Salle d’activités

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



MASC and « du côté des jeunes » invite 8-18 year-olds to the first date of the LEGO MASTERS adventure.

4 dates + 1 grand finale in 5 Terroir de Caux towns!

Morning reserved for 8-10 year-olds for the competition

Afternoon free for 8-18 year-olds

MASC, con « du côté des jeunes », invita a los jóvenes de 8 a 18 años a la primera cita de la aventura LEGO MASTERS.

¡4 fechas + 1 gran final en 5 ciudades de Terroir de Caux!

Mañana reservada a los niños de 8 a 10 años para la competición

Tarde libre para 8-18 años

Die MASC mit « du côté des jeunes » lädt alle 8- bis 18-Jährigen zum ersten Termin des Abenteuers LEGO MASTERS ein.

4 Termine + 1 großes Finale in 5 Städten von Terroir de Caux!

Vormittag für die 8-10-Jährigen für den Wettbewerb reserviert

Nachmittag zur freien Verfügung für die 8-18-Jährigen

