Découverte de l’Apithérapie Rue des Trois Pilliers Sancerre, 17 juin 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Coralie Chigot vous invite à côté du Café Librairie de Sancerre pour découvrir l’Apithérapie

La vie de la ruche et des abeilles, leurs modes de vies et tous leurs secrets !

Tombola sur place.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. .

Rue des Trois Pilliers

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Coralie Chigot invites you next door to Café Librairie de Sancerre to discover Apitherapy

The life of the hive and bees, their lifestyles and all their secrets!

Tombola on site

Coralie Chigot le invita al Café Librairie de Sancerre para descubrir la Apiterapia

¡La vida de la colmena y de las abejas, su modo de vida y todos sus secretos!

Tómbola in situ

Coralie Chigot lädt Sie neben dem Café Librairie in Sancerre ein, um die Apitherapie kennenzulernen

Das Leben im Bienenstock und der Bienen, ihre Lebensweise und all ihre Geheimnisse!

Tombola vor Ort

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois