10 ans de la Bière de la plaine: ZAWIA FAMA + The dirteez Samedi 10 juin, 12h00 rue des Trois Frères Barthélémy

Pour les 10 ans de la Bière de la plaine la rue des Trois Frères Barthélémy devient piétonne le 10 Juin.

Bières, musiques, kermesse et guinguette avec :

Le gnawa rock de ZAWIA FAMA

Le vodoo rock de The dirteez

La sélection hip hop history de Galette Records et ses amis !

Et bien d’autres surprises.

Il y aura aussi bien sûr

Les grands jeux de Terre Ludique et ceux de Le Nain Jaune, les ateliers tampons Yokai à la Librairie la Réserve à Bulles. Il y aura des expos, des ateliers brassages, on parle même d’un karaoke chorale. Et Old Tree viendra sérigraphier sur place le t-shirt des 10 ans (ramène ton tshirt, il s’occupe de tout )

Restaurant Le Bousti prépare les sardines et nous on s’occupe des sandwiches et les glaces ( et des bières ).

rue des Trois Frères Barthélémy 13006 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T12:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:30:00+02:00

