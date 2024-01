Soirée ciné-marathon « Disney » à l’Étoile Cinéma Rue des Tours Carrées Châteaubourg, samedi 13 janvier 2024.

Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 17:00:00

fin : 2024-01-13

Soirée ciné-marathon « Disney ». Avec la diffusion des 3 films à suivre.

5 places à gagner pour le meilleur déguisement.

Venez nombreux pour un marathon magique

Un photocall sera à votre disposition pour immortaliser ce moment.

17h – Le livre de la jungle : Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace.

19h15 – Les aristochats : Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons à quatre pattes.

21h30 – La belle et le clochard : Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le batard, perturbées par tante Sarah et ses deux adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois.

23h – Qui veut la peau de Roger Rabbit ? : Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré star du cinéma d’animation, le lapin blanc est fortement préoccupé pendant les tournages depuis qu’il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper. Le studio qui emploie Roger décide d’engager un privé, Eddie Valliant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu’il n’y parait !

Rue des Tours Carrées Étoile Cinéma

Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne



