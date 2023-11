MARCHÉ DE NOËL – BÉCON-LES-GRANITS Rue des Tonnelles Bécon-les-Granits, 2 décembre 2023, Bécon-les-Granits.

Bécon-les-Granits,Maine-et-Loire

Marché de Noël les samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023 à Bécon-les-Granits..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue des Tonnelles

Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market on Saturday December 2 and Sunday December 3, 2023 in Bécon-les-Granits.

Mercado de Navidad el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre de 2023 en Bécon-les-Granits.

Weihnachtsmarkt am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. Dezember 2023 in Bécon-les-Granits.

Mise à jour le 2023-11-17 par eSPRIT Pays de la Loire