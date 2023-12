Gratiferia à Douelle Rue des Tonneliers Douelle, 17 décembre 2023, Douelle.

Douelle Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:00:00

fin : 2023-12-17 16:00:00

Fête de la Gratuité au foyer rural de Douelle!.

Initiative citoyenne, économie collaborative et solidaire, venez donner, prendre, et partager!

Vêtements, déco, jouets, livres, jeux…

Dépôt d’objets propres, en bon état et transportables à la main.

Rue des Tonneliers

Douelle 46140 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Cahors – Vallée du Lot