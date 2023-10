Soirée Karaoké Tartiflette Rue des Tilleuls Bellengreville, 1 décembre 2023, Bellengreville.

Bellengreville,Calvados

La dernière soirée festive de l’année organisée par la mairie de Bellengreville arrive à grand pas ! Il s’agit de la soirée Karaoké-Tartiflette !

Le principe est simple, nous mangeons tous ensemble et nous chantons et dansons sur nos musiques préférées, l’occasion de se défouler et de passer un bon moment !

Pour pouvoir y assister il suffit de réserver auprès de l’accueil de la mairie. Le tarif de cette soirée est de 15€, il comprend un repas (apéritif, tartiflette, dessert). Les boissons sont à acheter sur place en partenariat avec l’association des commerçants.

Il vous sera également demandé d’apporter vos couverts.

Belle soirée en perspective, nous vous attendons nombreux-ses..

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 23:30:00. .

Rue des Tilleuls

Bellengreville 14370 Calvados Normandie



The last festive evening of the year organized by the Bellengreville Town Hall is just around the corner! It’s the Karaoke-Tartiflette evening!

The idea is simple: we all eat together and sing and dance to our favorite tunes, so we can let off steam and have a great time!

All you need to do to attend is book at the Town Hall reception desk. The cost of the evening is 15? and includes a meal (aperitif, tartiflette, dessert). Drinks can be purchased on the premises in partnership with the merchants’ association.

You’ll also be asked to bring your own cutlery.

We look forward to seeing you there.

La última velada festiva del año organizada por el Ayuntamiento de Bellengreville está a la vuelta de la esquina Se trata de la velada Karaoke-Tartiflette

La idea es sencilla: comer todos juntos y cantar y bailar nuestras canciones favoritas para desahogarnos y pasarlo en grande

Para asistir, sólo tienes que reservar en la recepción del Ayuntamiento. El precio de la velada es de 15? e incluye una comida (aperitivo, tartiflette y postre). En colaboración con la asociación de comerciantes, las bebidas se pueden comprar en el local.

También se le pedirá que traiga sus propios cubiertos.

Le esperamos.

Der letzte festliche Abend des Jahres, der von der Gemeindeverwaltung von Bellengreville organisiert wird, steht kurz bevor! Es handelt sich dabei um den Karaoke-Tartiflette-Abend!

Das Prinzip ist einfach: Wir essen alle zusammen und singen und tanzen zu unserer Lieblingsmusik – die Gelegenheit, sich auszutoben und eine gute Zeit zu verbringen!

Um daran teilnehmen zu können, müssen Sie nur am Empfang des Rathauses reservieren. Der Preis für diesen Abend beträgt 15 ? und beinhaltet eine Mahlzeit (Aperitif, Tartiflette, Dessert). Die Getränke können Sie vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband kaufen.

Sie werden außerdem gebeten, Ihr eigenes Besteck mitzubringen.

Wir freuen uns auf einen schönen Abend und erwarten Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-10-27 par Calvados Attractivité