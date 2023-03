Cinéma: Le bleu du caftan rue des templiers Montélimar Montélimar Tourisme Agglomération Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Cinéma: Le bleu du caftan rue des templiers, 22 mars 2023, Montélimar Montélimar Tourisme Agglomération Montélimar. Cinéma: Le bleu du caftan cinéma les templiers rue des templiers Montélimar Drome rue des templiers cinéma les templiers

2023-03-22 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-11

rue des templiers cinéma les templiers

Montélimar

Drome Montélimar . Halim est marié à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Des secrets sont bien gardés, mais finiront par bouleverser leur équilibre. Sélection officielle festival de Cannes 2022. cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr +33 4 75 01 73 77 rue des templiers cinéma les templiers Montélimar

dernière mise à jour : 2023-03-11 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drome Montélimar Tourisme Agglomération rue des templiers cinéma les templiers Ville Montélimar Montélimar Tourisme Agglomération Montélimar Departement Drome Tarif Lieu Ville rue des templiers cinéma les templiers Montélimar

Montélimar Montélimar Montélimar Tourisme Agglomération Montélimar Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar montelimar tourisme agglomeration montelimar/

Cinéma: Le bleu du caftan rue des templiers 2023-03-22 was last modified: by Cinéma: Le bleu du caftan rue des templiers Montélimar 22 mars 2023 cinéma les templiers rue des templiers Montélimar Drôme Drôme Montélimar Montélimar Tourisme Agglomération rue des templiers Montélimar

Montélimar Montélimar Tourisme Agglomération Montélimar Drome