Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa, 10 juillet 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XXII° siècle.

Visite guidée gratuite.

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 . .

Rue des Templiers

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Monday morning in July and August, come and discover the history of the Knights Templar and of this XXII° century chapel

Free guided tour

Todos los lunes por la mañana en julio y agosto, venga a descubrir la historia de los templarios y esta capilla del siglo XXII.

Visita guiada gratuita

Entdecken Sie jeden Montagmorgen im Juli und August die Geschichte der Templer und dieser Kapelle aus dem 22.

Jahrhundert

