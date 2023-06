Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa, 3 juillet 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.

Visite guidée gratuite..

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 . .

Rue des Templiers

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Monday morning in July and August, come and discover the history of the Knights Templar and this 12th-century chapel.

Free guided tour.

Todos los lunes por la mañana en julio y agosto, venga a descubrir la historia de los templarios y esta capilla del siglo XII.

Visita guiada gratuita.

Entdecken Sie jeden Montagmorgen im Juli und August die Geschichte der Templer und dieser Kapelle aus dem 12.

Jahrhundert. Die Führung ist kostenlos.

