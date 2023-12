CAUSERIE ASJ Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou, 11 décembre 2023 15:00, Nogent-le-Rotrou.

Les projections / débats de l’Association Saint-Jean ce sont tous les deuxièmes lundis du mois.

Deux séances : 15:00 et 22:00

Gratuit I Entrée libre I Nogent-le-Rotrou – ASJ.

The Association Saint-Jean’s screenings and debates take place every second Monday of the month.

Two sessions: 15:00 and 22:00

Free I Admission free I Nogent-le-Rotrou – ASJ

Las proyecciones y debates de la Asociación Saint-Jean tienen lugar cada segundo lunes de mes.

Dos proyecciones: 15:00 y 22:00 horas

Gratuito I Entrada gratuita I Nogent-le-Rotrou – ASJ

Die Filmvorführungen/Debatten der Association Saint-Jean finden jeden zweiten Montag im Monat statt.

Zwei Sitzungen: 15:00 und 22:00 Uhr

Kostenlos I Freier Eintritt I Nogent-le-Rotrou – ASJ

