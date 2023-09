Colmar Fascht ! Une journée festive autour du folklore alsacien. Rue des Tanneurs Colmar, 7 octobre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Cette journée sera aussi l’occasion de mettre en lumière le folklore alsacien. Animations folkloriques, karaoké, concert, spécialités locales, bières, vins de nos viticulteurs colmariens..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 19:00:00. EUR.

Rue des Tanneurs

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



The day will also be an opportunity to highlight Alsatian folklore. Folk entertainment, karaoke, concerts, local specialities, beers and wines from our local winegrowers.

La jornada será también una oportunidad para poner de relieve el folclore alsaciano. Animaciones folclóricas, karaoke, conciertos, especialidades locales, cervezas y vinos de nuestros viticultores locales.

Dieser Tag wird auch die Gelegenheit bieten, die elsässische Folklore zu beleuchten. Folkloristische Animationen, Karaoke, Konzert, lokale Spezialitäten, Biere, Weine unserer Colmarer Winzer.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Colmar