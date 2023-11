‘RALLYETHON’ Rue des Tanneries Le Thillot, 2 décembre 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

Possibilité de faire un tour en voiture de rallye dans le cadre du Téléthon. Au départ du stade Grosjean.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 10 EUR.

Rue des Tanneries Stade Grosjean

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Opportunity to take a rally car ride as part of the Telethon. Leaving from the Grosjean stadium.

Una oportunidad para dar una vuelta en un coche de rally en el marco del Teletón. Salida desde el estadio Grosjean.

Möglichkeit, im Rahmen des Telethon eine Fahrt mit einem Rallyeauto zu machen. Abfahrt vom Stadion Grosjean.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES