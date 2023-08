Vide grenier Rue des Tanneries Bellac, 17 septembre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Venez chiner au bord du Vincou à deux pas des vieux quartiers de Bellac..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Rue des Tanneries

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and browse on the banks of the Vincou, a stone’s throw from Bellac’s old quarter.

Venga a buscar gangas a orillas del Vincou, a dos pasos del casco antiguo de Bellac.

Kommen Sie zum Stöbern an das Ufer des Vincou, nur wenige Schritte von den Altstadtvierteln von Bellac entfernt.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Pays du Haut Limousin