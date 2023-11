Docs en Saint-Cyr « Sur la piste du lynx » Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière, 19 novembre 2023, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Documentaire réalisé par Matthieu Millet qui sera présent et répondra à vos questions après la projection.

Sur la piste du lynx nous emmène dans une aventure fascinante à la découverte du lynx boréal. Le film suit Neil Villard, pisteur naturaliste, dans sa quête pour retracer les mouvements de cette majestueuse créature. Depuis plusieurs années, il semblerait que le Jura soit devenu le point de départ d’un mouvement de recolonisation qui mène l’espèce plus au sud, jusqu’aux Alpes françaises où elle s’installe à nouveau. Neil Villard décide lui aussi d’entreprendre ce voyage, et c’est à pied, d’un massif à l’autre, qu’il suit la dispersion des jeunes lynx jurassiens.

Pratique : à la salle des fêtes – inscription conseillée (contact@odessusduperche.com) – participation libre – une organisation du comité des fêtes..

Rue des Tailleurs Salle des fêtes

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Documentary directed by Matthieu Millet, who will be on hand to answer your questions after the screening.

Sur la piste du lynx takes us on a fascinating adventure to discover the boreal lynx. The film follows naturalist tracker Neil Villard on his quest to trace the movements of this majestic creature. Over the past few years, it would appear that the Jura has become the starting point for a recolonization movement that is taking the species further south, as far as the French Alps, where it is once again making its home. Neil Villard also decided to make the journey, and it was on foot, from one massif to another, that he followed the dispersal of the young Jura lynxes.

Practical: at the village hall – registration recommended (contact@odessusduperche.com) – free admission – organized by the village committee.

Documental dirigido por Matthieu Millet, que estará presente para responder a sus preguntas tras la proyección.

Sur la piste du lynx nos embarca en una fascinante aventura para descubrir al lince boreal. La película sigue a Neil Villard, un naturalista rastreador, en su búsqueda para seguir los movimientos de esta majestuosa criatura. En los últimos años, parece que el Jura se ha convertido en el punto de partida de un movimiento de recolonización que está llevando a la especie más al sur, hasta los Alpes franceses, donde vuelve a establecer su hogar. Neil Villard también decidió emprender el viaje, y fue a pie, de una cordillera a otra, como siguió la dispersión de los jóvenes linces del Jura.

Práctica: en el ayuntamiento del pueblo – se recomienda inscribirse (contact@odessusduperche.com) – entrada gratuita – organizada por el comité del pueblo.

Dokumentarfilm von Matthieu Millet, der anwesend sein wird und nach der Vorführung Ihre Fragen beantwortet.

Auf der Spur des Luchses nimmt uns mit auf ein faszinierendes Abenteuer zur Entdeckung des Nordluchses. Der Film folgt Neil Villard, einem naturkundlichen Fährtenleser, auf seiner Suche nach den Bewegungen dieser majestätischen Kreatur. Seit einigen Jahren scheint der Jura zum Ausgangspunkt einer Wiederbesiedlungsbewegung geworden zu sein, die den Luchs weiter nach Süden in die französischen Alpen führt, wo er sich wieder ansiedelt. Neil Villard beschloss, sich ebenfalls auf die Reise zu begeben und verfolgte die Ausbreitung der jungen Luchse im Jura zu Fuß von einem Bergmassiv zum anderen.

Praktische Informationen: im Festsaal – Anmeldung empfohlen (contact@odessusduperche.com) – freie Teilnahme – eine Organisation des Festkomitees.

