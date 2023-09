Docs en Saint-Cyr Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière, 1 octobre 2023, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

« Ramsès II, le Grand Voyage » – Une aventure épique à ne pas manquer.

Ce docu-fiction captivant vous emmènera dans un voyage à travers l’Égypte ancienne, à la découverte de la vie fascinante de l’un des pharaons les plus célèbres de l’histoire, Ramsès II. Vous serez transporté(e)s dans un monde de pyramides majestueuses, de mystères antiques et de trésors enfouis. Préparez-vous à un voyage dans le temps inoubliable qui vous laissera émerveillé(e)s.

Il y a plus de 3200 ans, l’Égypte vit les dernières heures de son âge d’or sous le règne de Ramsès 2, pharaon de la 19e dynastie du Nouvel Empire. Après 67 ans d’un règne prestigieux, il s’éteint à l’âge exceptionnel de 92 ans, devenant pour l’éternité une silhouette légendaire surnommée Ramsès le Grand ! Sa momie est inhumée au coeur de la Vallée des Rois, sur la rive occidentale de Thèbes. Commence alors, pour Ramsès 2, le Grand Voyage vers l’Au-delà où il gagnera l’Éternité… Mais à une seule condition : que son corps momifié et sa tombe soient éternellement préservés. Au 19e siècle, plusieurs voyageurs européens explorent la tombe de l’illustre souverain. Leur objectif… Atteindre la Chambre d’Or où repose la momie du défunt et tous ses trésors. Débute alors une fascinante enquête archéologique, révélant les rocambolesques tribulations post-mortem de la momie de Ramsès 2…

Rencontre avec l’équipe de tournage : Pour rendre cette expérience encore plus spéciale, une partie de l’équipe de tournage sera présente pour discuter du processus de création du documentaire après la projection. Ils présenteront des éléments du tournage. Vous aurez l’occasion de poser vos questions aux réalisateurs, aux producteurs et aux experts qui ont travaillé sur ce projet passionnant.

Bonus exclusif : « Les Lombrics » : En plus de « Ramsès II, le Grand Voyage », nous sommes ravis de vous offrir la projection en avant-première du deuxième épisode de la série documentaire « Les Lombrics », réalisée par Olivier Palmer et Cyril Aubin. Ce nouvel épisode vous emmènera dans l’univers artistique de la relieuse d’art Oriane Cavin, une plongée captivante dans le monde de la création et de la passion.

Pratique : à la salle des fêtes – participation libre – une organisation du comité des fêtes..

Rue des Tailleurs Salle des fêtes

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



« Ramses II, the Great Voyage » – An epic adventure not to be missed.

This captivating docu-drama will take you on a journey through ancient Egypt, discovering the fascinating life of one of history’s most famous pharaohs, Ramses II. You’ll be transported to a world of majestic pyramids, ancient mysteries and buried treasures. Get ready for an unforgettable journey through time that will leave you in awe.

More than 3,200 years ago, Egypt saw the last hours of its golden age under the reign of Ramses 2, pharaoh of the 19th dynasty of the New Kingdom. After 67 years of a prestigious reign, he died at the exceptional age of 92, becoming for all eternity a legendary figure nicknamed Ramses the Great! His mummy is buried in the heart of the Valley of the Kings, on the west bank of Thebes. And so begins the Great Journey for Ramses 2 to the Beyond, where he will gain Eternity… But only on one condition: that his mummified body and his tomb be eternally preserved. In the 19th century, several European travellers explored the tomb of the illustrious sovereign. Their goal? To reach the Golden Chamber, where the mummy and all its treasures rest. A fascinating archaeological investigation begins, revealing the incredible post-mortem tribulations of the mummy of Ramses 2…

Meet the film crew: To make this experience even more special, some of the film crew will be on hand to discuss the process of creating the documentary after the screening. They’ll be showing elements of the shoot. You’ll have the chance to ask questions of the directors, producers and experts who worked on this exciting project.

Exclusive bonus: « Les Lombrics »: In addition to « Ramses II, le Grand Voyage », we’re delighted to offer you a sneak preview of the second episode of the documentary series « Les Lombrics », directed by Olivier Palmer and Cyril Aubin. This new episode will take you into the artistic world of bookbinder Oriane Cavin, a captivating plunge into the world of creation and passion.

Practical: at the Salle des Fêtes – free admission – organized by the Comité des Fêtes.

« Ramsés II, el Gran Viaje » – Una aventura épica que no debe perderse.

Este cautivador docu-drama le llevará de viaje por el antiguo Egipto, descubriendo la fascinante vida de uno de los faraones más famosos de la historia, Ramsés II. Le transportará a un mundo de majestuosas pirámides, antiguos misterios y tesoros enterrados. Prepárese para un inolvidable viaje en el tiempo que le dejará maravillado.

Hace más de 3.200 años, Egipto vivió las últimas horas de su edad de oro bajo el reinado de Ramsés 2, faraón de la XIX dinastía del Reino Nuevo. Tras 67 años de prestigioso reinado, murió a la excepcional edad de 92 años, convirtiéndose para toda la eternidad en una figura legendaria apodada Ramsés el Grande Su momia está enterrada en el corazón del Valle de los Reyes, en la orilla oeste de Tebas. Así comienza el Gran Viaje de Ramsés 2 al Más Allá, donde ganará la Eternidad… Pero sólo con una condición: que su cuerpo momificado y su tumba sean preservados para toda la eternidad. En el siglo XIX, varios viajeros europeos exploraron la tumba del ilustre soberano. ¿Su objetivo? Llegar a la Cámara Dorada donde descansa la momia del difunto y todos sus tesoros. Comienza entonces una fascinante investigación arqueológica que revela las increíbles tribulaciones post mortem de la momia de Ramsés 2…

Conozca al equipo de rodaje: Para que esta experiencia sea aún más especial, algunos miembros del equipo de rodaje estarán presentes para hablar del proceso de creación del documental después de la proyección. Mostrarán elementos del rodaje. Tendrá la oportunidad de hacer preguntas a los directores, productores y expertos que han trabajado en este apasionante proyecto.

Bonus exclusivo: « Les Lombrics »: Además de « Ramses II, le Grand Voyage », tenemos el placer de ofrecerle un adelanto del segundo episodio de la serie documental « Les Lombrics », dirigida por Olivier Palmer y Cyril Aubin. Este nuevo episodio le adentrará en el universo artístico de la encuadernadora Oriane Cavin, una cautivadora inmersión en el mundo de la creación y la pasión.

Práctico: en la sala del pueblo – entrada libre – organizado por el comité del pueblo.

« Ramses II. Die große Reise » – Ein episches Abenteuer, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Dieses fesselnde Doku-Drama nimmt Sie mit auf eine Reise durch das alte Ägypten, auf der Sie das faszinierende Leben eines der berühmtesten Pharaonen der Geschichte, Ramses II, entdecken. Sie werden in eine Welt der majestätischen Pyramiden, antiken Geheimnisse und vergrabenen Schätze entführt. Bereiten Sie sich auf eine unvergessliche Zeitreise vor, die Sie mit Staunen zurücklassen wird.

Vor mehr als 3200 Jahren erlebte Ägypten die letzten Stunden seines goldenen Zeitalters unter der Herrschaft von Ramses 2, Pharao der 19. Dynastie des Neuen Reiches. Nach 67 Jahren glanzvoller Herrschaft starb er im außergewöhnlichen Alter von 92 Jahren und wurde für die Ewigkeit zu einer legendären Gestalt, die Ramses der Große genannt wurde! Seine Mumie wurde im Herzen des Tals der Könige auf der Westseite von Theben beigesetzt. Für Ramses 2 beginnt nun die große Reise ins Jenseits, wo er die Ewigkeit gewinnen wird… Aber nur unter einer Bedingung: Sein mumifizierter Körper und sein Grab müssen für immer erhalten bleiben. Im 19. Jahrhundert erforschen mehrere europäische Reisende das Grab des berühmten Herrschers. Was ist ihr Ziel? Die Goldene Kammer zu erreichen, in der die Mumie des Verstorbenen und all seine Schätze ruhen. Es beginnt eine faszinierende archäologische Untersuchung, die die unglaublichen postmortalen Probleme der Mumie von Ramses 2 aufdeckt…

Treffen mit der Filmcrew: Um dieses Erlebnis noch besonderer zu machen, wird ein Teil der Filmcrew anwesend sein, um nach der Vorführung über den Entstehungsprozess des Dokumentarfilms zu diskutieren. Sie werden Material von den Dreharbeiten präsentieren. Sie werden die Gelegenheit haben, den Regisseuren, Produzenten und Experten, die an diesem spannenden Projekt gearbeitet haben, Ihre Fragen zu stellen.

Exklusiver Bonus: « Les Lombrics »: Zusätzlich zu « Ramses II, le Grand Voyage » freuen wir uns, Ihnen die Vorpremiere der zweiten Episode der Dokumentarfilmreihe « Les Lombrics » anbieten zu können, die von Olivier Palmer und Cyril Aubin gedreht wurde. Diese neue Episode wird Sie in die künstlerische Welt der Kunstbuchbinderin Oriane Cavin entführen, ein fesselnder Einblick in die Welt der Kreation und der Leidenschaft.

Praktische Informationen: im Festsaal – freie Teilnahme – eine Organisation des Festkomitees.

