BAL ET FEU D’ARTIFICE rue des Sports – Stade municipal Réding, 8 juillet 2023, Réding.

Réding,Moselle

Bal populaire avec le groupe Anyway et feu d’artifice tiré du stade municipal à l’occasion de la fête nationale ! Petit restauration et buvette sur place. L’entrée est gratuite.. Tout public

Samedi 2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 23:59:00. 0 EUR.

rue des Sports – Stade municipal

Réding 57445 Moselle Grand Est



Popular ball with the Anyway group and fireworks from the municipal stadium to celebrate Bastille Day! Snacks and refreshments on site. Admission is free.

Baile popular con el grupo Anyway y fuegos artificiales desde el estadio municipal para celebrar el Día de la Bastilla Aperitivos y refrescos in situ. La entrada es gratuita.

Volksball mit der Gruppe Anyway und Feuerwerk vom städtischen Stadion aus anlässlich des Nationalfeiertags! Kleine Snacks und Getränke vor Ort. Der Eintritt ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG