MARCHÉ DE NOËL rue des Sports Rohrbach-lès-Bitche, 26 novembre 2023, Rohrbach-lès-Bitche.

Rohrbach-lès-Bitche,Moselle

La commune de Rohrbach-Lès-Bitche organise son traditionnel marché de Noël. les stands d’artisanat côtoieront les chalets de restauration pour le plus grand plaisir des petits et des grands.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

rue des Sports

Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est



The commune of Rohrbach-Lès-Bitche is organizing its traditional Christmas market. Stalls selling handicrafts will rub shoulders with food stalls to the delight of young and old alike.

El municipio de Rohrbach-Lès-Bitche organiza su tradicional mercado navideño. Los puestos de artesanía se codean con los de alimentación, para deleite de grandes y pequeños.

Die Gemeinde Rohrbach-Lès-Bitche organisiert ihren traditionellen Weihnachtsmarkt. kunsthandwerkliche Stände werden neben Essenshütten stehen, zur Freude von Groß und Klein.

