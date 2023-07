Fête nationale – Parçay-Meslay rue des sports Parçay-Meslay, 14 juillet 2023, Parçay-Meslay.

Parçay-Meslay,Indre-et-Loire

Feu d’artifice. Espace restauration et buvette organisé par l’association les Fêtes Parcillonnes (réservation nécessaire). Animation musicale..

Vendredi 2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 00:30:00. EUR.

rue des sports

Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Fireworks display. Food and refreshment area organized by the Fêtes Parcillonnes association (reservations required). Musical entertainment.

Castillo de fuegos artificiales. Zona de restauración y refrescos organizada por la asociación Fêtes Parcillonnes (previa reserva). Animación musical.

Ein Feuerwerk findet statt. Essen und Trinken, organisiert von der Vereinigung Les Fêtes Parcillonnes (Reservierung erforderlich). Musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-07-04 par Tours Val de Loire Tourisme