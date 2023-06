LES FOLIES DE GUEGAN, UNE OEUVRE SANS FIN RUE DES SPORTS Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

LES FOLIES DE GUEGAN, UNE OEUVRE SANS FIN 20 juillet et 10 août RUE DES SPORTS Mesquer, 20 juillet 2023, Mesquer. Entrée: 5, Gratuit: 0 Présentation commentée de la suite de l'œuvre monumentale de Yannick Guégan. Découvrez au travers d'un film l'histoire de l'humanité dans laquelle le bien (le monde visible) et le mal (au travers du monde invisible) se côtoient depuis des millénaires. RUE DES SPORTS ARTYMES 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-07-20T17:30:00+02:00 – 2023-07-20T19:00:00+02:00

2023-08-10T17:30:00+02:00 – 2023-08-10T19:30:00+02:00

