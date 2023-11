Théatre à Freland rue des Sorbiers Fréland, 9 février 2024, Fréland.

Fréland,Haut-Rhin

Cette comédie très gaie, aux personnages loufoques et attachants, nous entraine dans un tourbillon de gags… à perdre la tête !.

2024-02-09 fin : 2024-02-25 23:00:00. EUR.

rue des Sorbiers

Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est



This very light-hearted comedy, with its zany, endearing characters, takes us on a whirlwind of gags… that’ll blow our minds!

Esta comedia muy desenfadada, con personajes alocados y entrañables, nos lleva a un torbellino de gags… ¡que te harán perder la cabeza!

Diese sehr heitere Komödie mit ihren verrückten und liebenswerten Charakteren zieht uns in einen Strudel von Gags – bis wir den Kopf verlieren!

