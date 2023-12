Concert de Noël de la Lyre avermoise Rue des Soeurs Lusigny, 9 décembre 2023 17:00, Lusigny.

Lusigny,Allier

Rien de moins que trois orchestres joueront lors de concert de Noël ! Les répertoires musicaux seront variés : des musiques du monde, des musiques de films, de la musique classique, de la musique des années 80, et bien d’autres encore !.

Rue des Soeurs Salle polyvalente

Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Nothing less than three orchestras will be performing at this Christmas concert! The musical repertoires will be varied: world music, film music, classical music, music from the 80s, and much more!

Nada menos que tres orquestas tocarán en este concierto de Navidad Los repertorios musicales serán variados: músicas del mundo, música de películas, música clásica, música de los 80, ¡y mucho más!

Bei diesem Weihnachtskonzert werden nicht weniger als drei Orchester spielen! Das musikalische Repertoire wird vielfältig sein: Weltmusik, Filmmusik, klassische Musik, Musik der 80er Jahre und vieles mehr!

Mise à jour le 2023-12-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région