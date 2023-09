Bal Folk-Trad Rue des serres Saint-Pardoux-Isaac, 18 novembre 2023, Saint-Pardoux-Isaac.

Saint-Pardoux-Isaac,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au bal organisé par l’association Duo Lili et Olivier, deux passionnés de danse. Pour débuter ce moment, initiez-vous aux danses traditionnelles en suivant auberge espagnole puis mise en application des pas appris plus tôt aux sons de groupes professionnels ATP et Duo Peuch Delteil..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Rue des serres Salle des fêtes

Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the ball organized by Duo Lili and Olivier, two dance enthusiasts. To kick off the evening, we’ll introduce you to traditional dances with a « auberge espagnole », and then put the steps you’ve learned into practice to the sounds of professional groups ATP and Duo Peuch Delteil.

Vengan todos al baile organizado por el Dúo Lili y Olivier, dos apasionados del baile. Para empezar, pruebe los bailes tradicionales con una comida al estilo español y, a continuación, ponga en práctica los pasos aprendidos al son de los grupos profesionales ATP y Duo Peuch Delteil.

Kommen Sie zahlreich zum Ball, der vom Verein Duo Lili und Olivier, zwei leidenschaftlichen Tänzern, organisiert wird. Anschließend werden die zuvor erlernten Schritte zu den Klängen der professionellen Gruppen ATP und Duo Peuch Delteil angewandt.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT du Pays de Lauzun