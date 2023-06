Festi’Rues rue des saules Savonnières, 8 juillet 2023, Savonnières.

Savonnières,Indre-et-Loire

Les arts de la rue investissent l’aire des Eaux mêlées pour la nouvelle édition de Festi’Rues ! Fanfare, burlesque et voltige sont au programme de cette manifestation grand public. Restauration proposée par l’association SOS Enfants Burkina Faso..

Samedi 2023-07-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-08 . EUR.

rue des saules

Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The street arts take over the Eaux mêlées area for the latest edition of Festi?Rues! Fanfare, burlesque and acrobatics are on the program for this public event. Catering provided by the association SOS Enfants Burkina Faso.

Las artes de la calle toman el barrio de las Eaux mêlées con motivo de una nueva edición de las Fêtes Rues Fanfarria, burlesque y acrobacias forman parte del programa de este acontecimiento público. El catering corre a cargo de SOS Enfants Burkina Faso.

Die Straßenkünste erobern das Areal der Eaux mêlées für die neue Ausgabe von Festi?Rues! Fanfaren, Burlesque und Voltige stehen auf dem Programm dieser Veranstaltung für ein breites Publikum. Die Verpflegung wird von der Organisation SOS Enfants Burkina Faso angeboten.

Mise à jour le 2023-06-26 par Tours Val de Loire Tourisme