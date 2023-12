Noël à l’abbaye Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt, 16 décembre 2023 15:30, Cerisy-la-Forêt.

Cerisy-la-Forêt,Manche

Rendez-vous le 16 décembre prochain à l’abbaye de Cerisy-la-Forêt pour participer à l’évènement « Noël à l’abbaye ».

Au programme de cette journée :

Chants de Noël, lectures de contes, vin & chocolat chaud, concours de couronnes, collecte de jouets….

2023-12-16 15:30:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Rue des Sangles

Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie



Join us on December 16 at Cerisy-la-Forêt Abbey for « Christmas at the Abbey ».

On the program:

Christmas carols, story readings, mulled wine & chocolate, wreath-making competition, toy collection…

Únase a nosotros el 16 de diciembre en la Abadía de Cerisy-la-Forêt para el evento « Navidad en la Abadía ».

El programa del día incluye:

Villancicos, lectura de cuentos, vino caliente y chocolate, concurso de elaboración de coronas, recogida de juguetes…

Begeben Sie sich am 16. Dezember in die Abtei von Cerisy-la-Forêt, um an der Veranstaltung « Weihnachten in der Abtei » teilzunehmen.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag :

Weihnachtslieder, Märchenlesungen, Wein & heiße Schokolade, Kranzwettbewerb, Sammeln von Spielzeug…

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Saint-Lô