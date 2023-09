Concert de la CODA Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt, 1 octobre 2023, Cerisy-la-Forêt.

Cerisy-la-Forêt,Manche

Rendez-vous le 1er octobre prochain à l’abbaye de Cerisy-la-Forêt pour une représentation de l’orchestre d’harmonie d’Agneaux dirigé par Dominique Debart qui abordera des thèmes variés allant de Haendel à Lennon.

Entrée libre..

2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 . .

Rue des Sangles

Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie



Join us on October 1 at Cerisy-la-Forêt Abbey for a performance by the Agneaux wind band, conducted by Dominique Debart, on a variety of themes from Handel to Lennon.

Admission free.

Únase a nosotros el 1 de octubre en la abadía de Cerisy-la-Forêt para asistir a una actuación de la banda de viento de Agneaux, dirigida por Dominique Debart, sobre temas variados que van de Haendel a Lennon.

La entrada es gratuita.

Treffen Sie sich am 1. Oktober in der Abtei von Cerisy-la-Forêt zu einer Aufführung des Blasorchesters von Agneaux unter der Leitung von Dominique Debart, bei der verschiedene Themen von Händel bis Lennon behandelt werden.

Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche