JEP2023 > Visites de l’abbaye Saint-Vigor et de son souterrain Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt, 16 septembre 2023, Cerisy-la-Forêt.

Cerisy-la-Forêt,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 et 17 septembre prochain à l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt, pour découvrir ce trésor architectural et son souterrain.

Au programme :

> Visite guidée de l’abbaye

Samedi et dimanche de 11h à 17h

Pour retracer l’histoire millénaire de l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy-La-Forêt, une visite guidée est proposée toutes les heures, de 11h15 à 17h.

La visite inclut la découverte du souterrain médiéval, ouvert en continu.

Tarifs : 3€, 1€ (étudiants, demandeurs d’emploi et >12 ans), gratuit <12 ans et PMR > Visite guidée d’un souterrain médiéval

Samedi et dimanche de 11h à 17h

Long d’une quarantaine de mètres et entièrement maçonné, le souterrain servait à l’évacuation des eaux usées. Son accès se situe dans l’enceinte de l’Abbaye et il débouche aux abords de l’étang aux Moines.

Le souterrain est exceptionnellement ouvert en continu.

> Visite libre de l’abbaye

Samedi et dimanche de 11h à 18h

Pour découvrir l’abbaye Saint-Vigor en toute autonomie, un support documentaire est mis à disposition à l’accueil. Il est complété par une projection vidéo sur l’histoire de l’abbaye.

La visite inclut la découverte du souterrain médiéval, ouvert en continu.

Tarifs : 3€, 1€ (étudiants, demandeurs d’emploi et >12 ans), gratuit <12 ans et PMR. Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . . Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie

As part of the European Heritage Days, visit Saint-Vigor Abbey in Cerisy-la-Forêt on September 16 and 17 to discover this architectural treasure and its underground passage.

On the program:

> Guided tour of the abbey

Saturday and Sunday, 11am to 5pm

To retrace the thousand-year history of Saint-Vigor de Cerisy-La-Forêt abbey, a guided tour is offered every hour from 11.15am to 5pm.

The tour includes a visit to the medieval underground passage, which is open continuously.

Rates: 3?, 1? (students, jobseekers and >12 years), free <12 years and PRM > Guided tour of a medieval underground passageway

Saturday and Sunday, 11am to 5pm

Some forty meters long and entirely bricked up, the underground passageway was used to evacuate wastewater. Access is within the Abbey grounds, and leads to the edge of the Etang aux Moines.

Exceptionally, the underground is open continuously.

> Free tour of the Abbey

Saturday and Sunday, 11am to 6pm

To help you discover Saint-Vigor Abbey on your own, a documentary is available at reception. It is complemented by a video projection on the history of the abbey.

The tour includes a visit to the medieval underground passage, which is open continuously.

Admission: 3?, 1? (students, jobseekers and >12 years), free <12 years and PRM En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite los días 16 y 17 de septiembre la abadía de Saint-Vigor, en Cerisy-la-Forêt, para descubrir este tesoro arquitectónico y su pasadizo subterráneo. En el programa: > Visita guiada de la abadía

Sábado y domingo de 11.00 a 17.00 h

Para rememorar la historia milenaria de la abadía de Saint-Vigor de Cerisy-La-Forêt, se ofrece una visita guiada cada hora de 11.15 a 17.00 horas.

El recorrido incluye una visita al pasadizo subterráneo medieval, abierto permanentemente.

Entrada: 3 euros, 1 euro (estudiantes, solicitantes de empleo y mayores de 12 años), gratuita para menores de 12 años y PMR

> Visita guiada a un pasadizo subterráneo medieval

Sábado y domingo de 11.00 a 17.00 h

De unos cuarenta metros de largo y enteramente tapiado, el pasadizo subterráneo servía para evacuar las aguas residuales. El acceso se encuentra dentro de los muros de la abadía y conduce hasta el borde del Etang aux Moines.

Excepcionalmente, el pasadizo subterráneo está abierto de forma ininterrumpida.

> Visita gratuita de la abadía

Sábado y domingo de 11:00 a 18:00

Para ayudarle a descubrir la abadía de Saint-Vigor por su cuenta, en la recepción hay disponible un documental. Se complementa con una proyección de vídeo sobre la historia de la abadía.

El recorrido incluye una visita al pasadizo subterráneo medieval, abierto todo el día.

Entrada: 3 euros, 1 euro (estudiantes, solicitantes de empleo y mayores de 12 años), gratuita para menores de 12 años y PMR

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. und 17. September in der Abtei Saint-Vigor in Cerisy-la-Forêt, um diesen architektonischen Schatz und seinen Untergrund zu entdecken.

Auf dem Programm stehen :

> Geführte Besichtigung der Abtei

Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Um die tausendjährige Geschichte der Abtei Saint-Vigor in Cerisy-La-Forêt nachzuvollziehen, wird stündlich von 11:15 bis 17:00 Uhr eine geführte Besichtigung angeboten.

Die Besichtigung schließt die Entdeckung des mittelalterlichen unterirdischen Tunnels ein, der durchgehend geöffnet ist.

Eintrittspreise: 3 ?, 1 ? (Studenten, Arbeitsuchende und >12 Jahre), kostenlos <12 Jahre und Behinderte > Führung durch den mittelalterlichen Untergrund

Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Der etwa 40 m lange und vollständig gemauerte unterirdische Gang diente der Abwasserentsorgung. Sein Zugang befindet sich auf dem Gelände der Abtei und mündet am Rande des Étang aux Moines.

Die Unterführung ist ausnahmsweise durchgehend geöffnet.

> Freie Besichtigung der Abtei

Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Um die Abtei Saint-Vigor selbstständig zu erkunden, wird am Empfang ein Dokumentationsmaterial zur Verfügung gestellt. Sie wird durch eine Videoprojektion über die Geschichte der Abtei ergänzt.

Der Besuch schließt die Entdeckung des mittelalterlichen unterirdischen Tunnels ein, der durchgehend geöffnet ist.

