Brocante Rue des sabots Dun-le-Palestel, 6 juillet 2024, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Participez au vide grenier tout au long de la journée..

2024-07-06 fin : 2024-07-06 18:00:00. EUR.

Rue des sabots

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Participate in the garage sale throughout the day.

Participe en la venta de garaje durante todo el día.

Nehmen Sie den ganzen Tag über am Flohmarkt teil.

Mise à jour le 2023-10-13 par Creuse Tourisme