2e édition Fête de la musique organisée par Sens-de-Bretagne
Samedi 17 juin, 20h00
Rue des Ruelles 35490 Sens-de-Bretagne

La 2nde édition de la Fête de la musique de Sens-de-Bretagne a lieu samedi 17 juin 2023 à partir de 20h.

Au programme : l’école de musique de l’EMI de Saint Aubin d’Aubigné

de Saint Aubin d’Aubigné Angry Picks , un groupe rythmé qui propose de nombreuses reprises

Les types à pied : seule date de la tournée de ce groupe dynamique en Ille-et-Vilaine. Une joyeuse bande distillant une musique entraînante aux accents canadiens, hip-hop, swing-métisseet reggae.

Rue des Ruelles 35490 Sens-de-Bretagne
Place face à l'école publique
Présence de parking aux environs immédiats

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

