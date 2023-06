CONCERT & CINÉMA PLEIN AIR Rue des Rosiers Causses-et-Veyran, 11 juillet 2023, Causses-et-Veyran.

Causses-et-Veyran,Hérault

Apéro Musical avec Calito BOMBO à partir de 19h30 au boulodrome puis film « La La Land » : Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Buvette et restauration sur place..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . .

Rue des Rosiers

Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie



Apéro Musical with Calito BOMBO from 7:30pm at the boulodrome, followed by the film « La La Land »: In the heart of Los Angeles, an aspiring actress named Mia serves coffee between auditions. Meanwhile, jazz aficionado Sebastian plays the piano in seedy clubs to make a living. Both are a long way from the dream life they aspire to? Refreshments and catering on site.

Apéro Musical con Calito BOMBO a partir de las 19.30 h en el boulodrome, seguido de la película « La La Land »: En el corazón de Los Ángeles, una aspirante a actriz llamada Mia sirve café entre audiciones. Mientras tanto, Sebastian, un apasionado del jazz, toca el piano en clubes de mala muerte para mantenerse. Ambos están muy lejos de la vida de ensueño a la que aspiran.. Refrescos y comida in situ.

Apéro Musical mit Calito BOMBO ab 19.30 Uhr im Boulodrome, anschließend Film « La La Land »: Im Herzen von Los Angeles serviert eine aufstrebende Schauspielerin namens Mia zwischen zwei Vorsprechen Kaffee. Sebastian, ein leidenschaftlicher Jazz-Fan, spielt in schäbigen Clubs Klavier, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Beide sind weit von ihrem Traumleben entfernt, das sie anstreben Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT AVANT-MONTS