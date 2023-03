Les mardis de la musique ancienne rue des réparatrices Pau Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Pau

Les mardis de la musique ancienne rue des réparatrices, 23 mai 2023, Pau . Les mardis de la musique ancienne EUR Conservatoire Rayonnement Départemental rue des réparatrices Pau Basses-Pyrénées rue des réparatrices Conservatoire Rayonnement Départemental

2023-05-23 19:00:00 – 2023-05-23

rue des réparatrices Conservatoire Rayonnement Départemental

Pau

Basses-Pyrénées . EUR Dans la poursuite d’un premier semestre très riche artistiquement, le Conservatoire vous propose une deuxième partie d’année autant colorée que diversifiée.

Ce rendez-vous réunit chaque trimestre élèves et professeurs du Conservatoire autour de leur amitié commune pour la musique ancienne : l’occasion de faire un focus sur un aspect de l’histoire, des styles et des genres. Dans la poursuite d’un premier semestre très riche artistiquement, le Conservatoire vous propose une deuxième partie d’année autant colorée que diversifiée.

Ce rendez-vous réunit chaque trimestre élèves et professeurs du Conservatoire autour de leur amitié commune pour la musique ancienne : l’occasion de faire un focus sur un aspect de l’histoire, des styles et des genres. +33 5 59 98 40 47 Conservatoire Pau Béarn Pyrénées

rue des réparatrices Conservatoire Rayonnement Départemental Pau

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Pau Autres Lieu Pau Adresse Pau Basses-Pyrénées rue des réparatrices Conservatoire Rayonnement Départemental Ville Pau Departement Basses-Pyrénées Tarif EUR Lieu Ville rue des réparatrices Conservatoire Rayonnement Départemental Pau

Pau Pau Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau /

Les mardis de la musique ancienne rue des réparatrices 2023-05-23 was last modified: by Les mardis de la musique ancienne rue des réparatrices Pau 23 mai 2023 Basses-Pyrénées Conservatoire Rayonnement Départemental rue des réparatrices Pau Basses-Pyrénées rue des réparatrices Pau

Pau Basses-Pyrénées