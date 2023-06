CONFERENCE HISTORIQUE “L’OPERATION CHARIOT“ Rue des Renardières Saint-Michel-Chef-Chef, 20 juillet 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

21 juin 1940, les Allemands, après une campagne éclair en France, s’installent victorieux à Saint-Nazaire, précédés par la terrible tragédie du Lancastria.

Pendant cinq ans, la région va vivre, notamment Saint-Nazaire, sous les bombes des alliés et des combats menés par les maquis constitués.

on June 21, 1940, the Germans, after a lightning campaign in France, settled victoriously in Saint-Nazaire, preceded by the terrible tragedy of the Lancastria.

For five years, the region, and in particular Saint-Nazaire, lived under the bombs of the Allies and the fighting led by the maquis.

el 21 de junio de 1940, tras una campaña relámpago en Francia, los alemanes llegaron victoriosos a Saint-Nazaire, precedidos por la terrible tragedia de la Lancastria.

Durante cinco años, la región, y Saint-Nazaire en particular, vivirían bajo las bombas aliadas y los combates llevados a cabo por los maquis.

21. Juni 1940: Nach einem Blitzfeldzug in Frankreich richten sich die Deutschen siegreich in Saint-Nazaire ein, dem die schreckliche Tragödie der Lancastria vorausgegangen war.

Fünf Jahre lang lebte die Region, insbesondere Saint-Nazaire, unter den Bomben der Alliierten und den Kämpfen, die von den gebildeten Maquis geführt wurden.

