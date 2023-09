Dégustation d’huîtres rue des remparts Beauzac, 8 octobre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Dégustation d’huîtres, 6 huîtres et 1 verre de vin blanc, direct producteur Marenne Oléron n°3 ou assiette de charcuterie+ verre vin rouge. Rue des Remparts. Sur réservation avant le 29 septembre à l’Office de Tourisme bureau de Beauzac..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 12:00:00. EUR.

rue des remparts

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Oyster tasting, 6 oysters and 1 glass of white wine, direct from producer Marenne Oléron n°3 or charcuterie plate + glass of red wine. Rue des Remparts. Reservations required before September 29 at the Beauzac Tourist Office.

Degustación de ostras, 6 ostras y 1 copa de vino blanco, directamente del productor Marenne Oléron n°3 o plato de embutidos + copa de vino tinto. Rue des Remparts. Reserva obligatoria antes del 29 de septiembre en la Oficina de Turismo de Beauzac.

Austernverkostung, 6 Austern und 1 Glas Weißwein, direkt vom Erzeuger Marenne Oléron n°3 oder Aufschnittplatte+Glas Rotwein. In der Rue des Remparts. Mit Reservierung vor dem 29. September im Office de Tourisme Büro Beauzac.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron