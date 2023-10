Conférence : « Les Abeilles, toute une histoire » Rue des Pyrénées Verdets, 5 novembre 2023, Verdets.

Verdets,Pyrénées-Atlantiques

Participez ce jour à la conférence de Tiphaine Marteau (apicultrice) sur « Les Abeilles, toute une histoire »..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 19:30:00. EUR.

Rue des Pyrénées Salle polyvalente

Verdets 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join Tiphaine Marteau (beekeeper) today for her talk on « Les Abeilles, toute une histoire ».

Acompañe hoy a Tiphaine Marteau (apicultora) en una charla sobre « Las abejas, toda una historia ».

Nehmen Sie heute am Vortrag von Tiphaine Marteau (Imkerin) zum Thema « Les Abeilles, toute une histoire » (Die Bienen, eine ganze Geschichte) teil.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn