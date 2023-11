Marché de Noël Rue des Prunus Palluau-sur-Indre, 10 décembre 2023, Palluau-sur-Indre.

Palluau-sur-Indre,Indre

Marché de Noël avec la présence de nombreux métiers de bouche et d’artisans locaux.. Familles

2023-12-10 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

Rue des Prunus

Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market with the presence of many local craftsmen and craftswomen.

Mercado de Navidad con la presencia de muchos artesanos locales.

Weihnachtsmarkt mit der Präsenz zahlreicher Gastronomiebetriebe und lokaler Handwerker.

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY