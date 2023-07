Loto par les aînés ruraux Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher, 28 octobre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher,Cher

Retrouvez les aînés ruraux à la salle des fêtes de Châteauneuf pour son loto. Vous pourrez remporter lors de cet après-midi, de très beaux lots dans une ambiance conviviale !.

Samedi 2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

Rue des Promenades

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



Join the rural seniors at the Châteauneuf village hall for their bingo. You’ll be able to win some great prizes in a friendly atmosphere!

Participe en el bingo de los ancianos rurales del ayuntamiento de Châteauneuf. ¡Podrás ganar fantásticos premios en un ambiente agradable!

Die Landsenioren treffen sich im Festsaal von Châteauneuf zu ihrem Lotto. Sie können an diesem Nachmittag in einer geselligen Atmosphäre sehr schöne Preise gewinnen!

Mise à jour le 2023-07-19 par OT LIGNIERES