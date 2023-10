Loto par l’amicale des sapeurs pompiers de Châteauneuf-sur-Cher Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher, 21 octobre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher,Cher

Les lotos sont des rendez-vous à ne pas manquer pour tenter de remporter, avec un peu de chance, de l’électroménager, TV, poubelles garnies, et jusqu’à 4 bons d’achats..

Samedi 2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Rue des Promenades

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



Lottos are not to be missed, and with a bit of luck, you can win household appliances, TVs, stuffed garbage cans and up to 4 vouchers.

Lotos es una oportunidad imperdible de ganar, con un poco de suerte, electrodomésticos, televisores, cubos de basura llenos y hasta 4 vales de compra.

Bei den Lotterien können Sie mit etwas Glück Haushaltsgeräte, Fernseher, gefüllte Mülltonnen und bis zu vier Einkaufsgutscheine gewinnen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES