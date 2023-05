Loto par l’A.C.C Rue des Promenades, 9 juin 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher,Cher

De nombreux lots à remporter au loto organisé par l’Amicale Cyclo Castelneuvienne. TV, enceinte Bluetooth, friteuse, vélo sont des lots que vous pourriez remporter. Alors bonne chance !.

Vendredi 2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 . .

Rue des Promenades

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



Many prizes to be won at the lotto organized by the Amicale Cyclo Castelneuvienne. TV, Bluetooth speaker, deep fryer, bike are some of the prizes you could win. So good luck!

Muchos premios para ganar en la lotería organizada por la Amicale Cyclo Castelneuvienne. Un televisor, un altavoz Bluetooth, una freidora y una bicicleta son algunos de los premios que puedes ganar. Así que ¡buena suerte!

Beim Lotto, das von der Amicale Cyclo Castelneuvienne organisiert wird, gibt es viele Preise zu gewinnen. Fernseher, Bluetooth-Lautsprecher, Fritteuse, Fahrrad sind nur einige der Preise, die Sie gewinnen können. Also viel Glück!

Mise à jour le 2023-05-22 par OT LIGNIERES